Официально. Луческу продлил контракт с «Динамо»

Тренер останется в команде до 2023 года

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до 2023 года, сообщает сайт клуба. Ранее соглашение было рассчитано по схеме 2+1.

Луческу договорился о продлении с Игорем Суркисом во время совместной поездки на финалы ЛЧ и ЛЕ.

В первом сезоне Луческу привел «Динамо» к победе в чемпионате Украины и Кубке. Также команда выиграла Суперкубок Украины прошлого сезона.