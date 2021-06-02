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Официально. Луческу продлил контракт с «Динамо»

Тренер останется в команде до 2023 года
Футбол Украинская Премьер-лига
12:18
Официально. Луческу продлил контракт с «Динамо»
Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до 2023 года, сообщает сайт клуба. Ранее соглашение было рассчитано по схеме 2+1.

Луческу договорился о продлении с Игорем Суркисом во время совместной поездки на финалы ЛЧ и ЛЕ.

В первом сезоне Луческу привел «Динамо» к победе в чемпионате Украины и Кубке. Также команда выиграла Суперкубок Украины прошлого сезона.

Андрей Усмонов
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Теги

Динамо Киев Мирча Луческу

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