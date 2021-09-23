Официально. Милевский завершил карьеру футболиста

Последним клубом 36-летнего форварда был «Минай»

Артем Милевский / Фото - ФК Динамо Киев

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский завершил профессиональную карьеру. Об этом он объявил в эфире YouTube-канала «Миля».

Повесить бутсы на гвоздь форвард решил в возрасте 36 лет. Последним его клубом был представитель УПЛ «Минай».

Милевский является воспитанником киевского «Динамо». Также защищал цвета «Борисфена-2», «Газиантепспора», «Хайдука», «Сплита», «Конкордии», «Тосно», «Динамо» Брест и «Кишварды».

По четыре раза футболист становился чемпионом Украины и обладателем кубка страны. По три – суперкубков Украины и Беларуси. Также становился чемпионом и завоевывал кубок соседнего государства.

Форвард за клубную карьеру забил 112 мячей и оформил 101 ассист в 435 матчах. В по 50 играх за сборную отличился 8 голами и 4 результативными передачами.

Ранее Милевский публично принес извинения экс-тренеру «Динамо» Олегу Блохину.