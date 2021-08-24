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Милевский – Блохину: «Хотел бы извиниться. Вы – король футбола»

Форвард решил покончить с недопониманием с экс-наставником
Футбол Украинская Премьер-лига
14:10
Милевский – Блохину: «Хотел бы извиниться. Вы – король футбола»
Милевский и Блохин / Фото - Imago

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский во время церемонии награждения «Национальная легенда Украины» поздравил Олега Блохина с премией, решив «зарыть топор войны» между ними.

Сборная Украины 2006 года – команда звезда. Шевченко, Ребров, Шовковский, Тимощук, Воронин, Гусин. Но главной звездой были вы. Вы добились с командой грандиозного успеха, Олег Владимирович.

Хочу поздравить вас с высокой наградой и извиниться. В первую очередь за журналистов. Когда вы говорили, что команда выйдет с первого места на ЧМ-2006, все смеялись. И не только журналисты, а и многие другие. Но вы доказали это делом.

От лица всей команды хочу извиниться за 0:4 от Испании. Тогда нас все хоронили, была тяжелая ситуация. Но вы нашли слова мотивации. Мы после победили и вышли из группы.

Ну и от себя хочу извиниться. У нас были большие недопонимания. Все люди делают ошибки. Может быть я в какой то мере делал их больше. Но сегодня хочется понять и простить. Хочется забыть все плохое, вспоминать только моменты побед и достижений. Вы – великий футболист, великий тренер, король футбола. Здоровья вашей семье и всех благ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, помимо Блохина, наградил еще шестерых известных личностей.

Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Милевский Олег Блохин Владимир Зеленский

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