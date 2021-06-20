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Официально. Попов пропустит матч с Австрией

Защитник не успеет восстановиться к последней игре группового раунда
Футбол Евро-2020
19:16
Официально. Попов пропустит матч с Австрией
Денис Попов / Фото: Twitter

Защитник сборной Украины Денис Попов пропустит матч с Австрией в 3-м туре Евро-2020, сообщает пресс-служба УАФ.

У Попова проблемы с икроножной мышцей. Пока неизвестно, сколько времени пропустит футболист.

Ранее о том, что Попов вряд ли сыграет с Австрией, сообщал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Матч Украина – Австрия состоится 21-го июня.

Видео трансляция матча Украина – Австрия.

Онлайн трансляция матча Украина – Австрия.

Петр Приходько
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Денис Попов Украина – Австрия

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