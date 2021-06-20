Главный тренер Австрии: «Мы нашли слабости Украины и будем это использовать»
Официально. Попов пропустит матч с Австрией
Защитник не успеет восстановиться к последней игре группового раунда
Денис Попов / Фото: Twitter
Защитник сборной Украины Денис Попов пропустит матч с Австрией в 3-м туре Евро-2020, сообщает пресс-служба УАФ.
У Попова проблемы с икроножной мышцей. Пока неизвестно, сколько времени пропустит футболист.
Ранее о том, что Попов вряд ли сыграет с Австрией, сообщал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Матч Украина – Австрия состоится 21-го июня.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.
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