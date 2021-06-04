А как же Ребров? «Фенербахче» может возглавить экс-тренер «Шахтера»
Официально. Ребров покинул «Ференцварош»
Украинский специалист провел в Венгрии три последних года
15:28
Сергей Ребров / фото - Ференцварош
Венгерский «Ференцварош» объявил об уходе Сергея Реброва с поста главного тренера команды.
47-летний украинский специалист работал с венгерским грандом с лета 2018 года. За три сезона в команде Ребров трижды привел «Ференцварош» к победе в чемпионате, доводил команду до группы Лиги Европы и по итогам последнего сезона вывел «зеленых» в Лигу чемпионов.
Напомним, следующим клубом Реброва, вероятнее всего, станет турецкий «Фенербахче».
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