Ребров – один из главных кандидатов на пост наставника «Фенербахче»

Украинский специалист продолжит карьеру в Турции

Сергей Ребров / фото - Ференцварош

Главный тренер «Ференцвароша», украинец Сергей Ребров может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.

По информации портала Hurriyet, Ребров – главный кандидат на должность тренера «Фенербахче». Сейчас клуб ведет переговоры с украинцем и, вероятнее всего, о назначении объявят в ближайшее время.

Стоит отметить, что очень серьезные шансы возглавить «Фенербахче» также имеет Эмре Белезоглу, и, возможно, турецкий гранд примет решение в сторону местного специалиста.

Отмечается, что в «Фенербахе» грядут большие перемены как в руководстве клуба, так и среди игроков. В новый сезон команда хочет войти под девизом «Абсолютный чемпион».

Напомним, Ребров может возглавить «Тоттенхэм».