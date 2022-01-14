Шаран станет тренером «Миная»
Официально. Шаран возглавил «Минай»
Тренер вернулся к работе
14 января 14:07
Фото: пресс-служба Миная
Владимир Шаран назначен новым главным тренером «Миная», сообщает пресс-служба закарпатского клуба.
Детали контракта неизвестны. В его тренерский штаб вошли Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович.
Отметим, что Шаран находился без работы с мая 2021-го года, когда покину «Александрию».
В турнирной таблице УПЛ «Минай» идет на 13-м месте.
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