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Официально. Симеоне продолжит работу в «Атлетико»

Мадридский клуб продлил контракт с аргентинским специалистом
Футбол Примерa (Испания)
21:00
Официально. Симеоне продолжит работу в «Атлетико»
Диего Симеоне / Фото - AS

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «матрасников».

Новое соглашение со специалистом рассчитано на три года. Также продлили сотрудничество члены тренерского штаба 51-летнего аргентинца.

Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. С тех пор команда под его руководством дважды выходила в финал Лиги чемпионов. Столько же побед было добыто в Лиге Европы, Суперкубке UEFA и чемпионате Испании. Также «матрасники» выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Атлетико» Сауль может перебраться в «Ливерпуль».

Сергей Стаднюк
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Теги

Диего Симеоне Атлетико Мадрид

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