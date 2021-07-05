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Сауль может заменить Вейналдума в «Ливерпуле»

«Красные» продолжают искать усиление
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:19
Сауль может заменить Вейналдума в «Ливерпуле»
Фото: AS

Полузащитник «Атлетико» Сауль может оказаться в «Ливерпуле».

«Красные» вскоре начнут переговоры с игроком и мадридцами о трансфере. Сауль потерял место в основе в прошлом сезоне и не против сменить клуб.

«Ливерпуль» опасается, что за испанца запросят серьезную сумму. «Красные» готовы отдать до 40 миллионов евро. В команде Юргена Клоппа он должен заменить Джоржиньо Вейналдума, ушедшего в ПСЖ.

Сауль также интересен «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».

Андрей Усмонов
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Теги

Атлетико Мадрид Ливерпуль

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