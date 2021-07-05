Сауль может заменить Вейналдума в «Ливерпуле»

«Красные» продолжают искать усиление

Фото: AS

Полузащитник «Атлетико» Сауль может оказаться в «Ливерпуле».

«Красные» вскоре начнут переговоры с игроком и мадридцами о трансфере. Сауль потерял место в основе в прошлом сезоне и не против сменить клуб.

«Ливерпуль» опасается, что за испанца запросят серьезную сумму. «Красные» готовы отдать до 40 миллионов евро. В команде Юргена Клоппа он должен заменить Джоржиньо Вейналдума, ушедшего в ПСЖ.

Сауль также интересен «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».