Санжар пообещал много изменений в «Олимпике» летом
Официально. Тейшейра покинул «Олимпик»
Полузащитник дончан не стал продлевать контракт с клубом
20 мая 17:51
Максим Тейшейра / фото - Динамо Киев от Шурика
Полузащитник «Олимпика» Максим Тейшейра прекратил сотрудничество с донецким клубом. Об этом сообщил главный тренер команды Максим Гельзин.
«Максим Тейшейра покинул нашу команду. Мы не вели с ним переговоры о продлении контракта. Считаем, что ему нужно дать свободу, а на его позиции нам нужен игрок другого плана. Не знаю, куда он собрался идти. Наверное, у него есть предложения».
Соглашение игрока было рассчитано до 30-го июня 2021 года. Игрок выступал в команде с 2018 года. В футболке «Олимпика» француз провел 77 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.
Напомним, Санжар пообещал много изменений в «Олимпике» летом.
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