Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Санжар пообещал много изменений в «Олимпике» летом

Также тренер донецкой команды объяснил, почему не будет сбора за границей
Футбол Украинская Премьер-лига
18 мая 14:55
Санжар пообещал много изменений в «Олимпике» летом
Роман Санжар / Фото - ФК Олимпик

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар раскрыл в эфире Футбол NEWS планы подготовки к следующему сезону. Специалист рассказал о том, что команду ждут серьезные изменения.

Мы планируем 14 июня приступить к тренировкам. Это базова дата. За рубежом никаких сборов мы пока что не планируем. Почему? По сути, у нас будет много изменений, новая команда, много ребят будет на просмотре. Начнем подготовку в Киеве, а дальше уже посмотрим.

У нас будет много изменений. По именам, кто ушел и кто придет, я пока говорить конкретно не готов. По ребятам, которые могут прийти, мы пока ведем переговоры, составляем списки футболистов, которых хотели бы видеть в нашей команде.

Ранее футбольный эксперт Виктор Леоненко назвал «Олимпик» худшей командой весны в УПЛ.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Олимпик Донецк Роман Санжар

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Итоги последнего тура УПЛ. «Десна» пролетела мимо еврокубков. Кулач стал лучшим бомбардиром
Послесловие
Итоги последнего тура УПЛ. «Десна» пролетела мимо еврокубков. Кулач стал лучшим бомбардиром
Футбол Украинская Премьер-лига
10 мая 12:30
Санжар: «Летом предстоит большая работа – нам нужны изменения»
Санжар: «Летом предстоит большая работа – нам нужны изменения»
Футбол Украинская Премьер-лига
10 мая 12:11
«Олимпик» завершил непростой сезон, уйдя от поражения «Львову»
«Олимпик» завершил непростой сезон, уйдя от поражения «Львову»
Футбол Украинская Премьер-лига
9 мая 19:10
Санжар: «С «Рухом» все рухнуло из-за детских ошибок»
Санжар: «С «Рухом» все рухнуло из-за детских ошибок»
Футбол Украинская Премьер-лига
7 мая 12:36
Итоги 25 тура УПЛ. «Минай» едва не устроил цирк, но вылетел из УПЛ. «Колос» пробился в еврокубки
Послесловие
Итоги 25 тура УПЛ. «Минай» едва не устроил цирк, но вылетел из УПЛ. «Колос» пробился в еврокубки
Футбол Украинская Премьер-лига
7 мая 08:45
«Олимпик» разгромно уступил «Руху» в первом матче после возвращения Санжара
«Олимпик» разгромно уступил «Руху» в первом матче после возвращения Санжара
Футбол Украинская Премьер-лига
6 мая 20:52

Новости: Футбол

«Челси» в родных стенах переиграл «Лестер». Как это было
«Челси» в родных стенах переиграл «Лестер». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
00:14
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
18 мая 23:58
Игроки МЮ продемонстрировали свою политическую позицию в конфликте Израиля и Палестины
Игроки МЮ продемонстрировали свою политическую позицию в конфликте Израиля и Палестины
Премьер-Лига (Англия)
18 мая 23:48
Сборная Украины провела вечернюю тренировку на ОСК «Металлист»
Сборная Украины провела вечернюю тренировку на ОСК «Металлист»
Сборная Украины
18 мая 23:34
Чемпионат Италии. «Лацио» сыграл вничью с «Торино». Как это было
Чемпионат Италии. «Лацио» сыграл вничью с «Торино». Как это было
Серия А (Италия)
18 мая 23:22
«Манчестер Сити» побеждал «Брайтон» 2:0, но умудрился проиграть
«Манчестер Сити» побеждал «Брайтон» 2:0, но умудрился проиграть
Премьер-Лига (Англия)
18 мая 23:19
Луческу: «Цыганков – один из самых талантливых, которых я когда-либо тренировал»
Луческу: «Цыганков – один из самых талантливых, которых я когда-либо тренировал»
Украинская Премьер-лига
18 мая 22:55
Чемпионат Англии. «Брайтон» вырвал волевую победу над «Манчестер Сити». Как это было
Чемпионат Англии. «Брайтон» вырвал волевую победу над «Манчестер Сити». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
18 мая 22:50
АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
Премьер-Лига (Англия)
18 мая 22:44
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 12:35
1
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
1
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:21
Все новости

Анонсы

АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
WEB
АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
20:00
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
20:00
Финал Кубка Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
TV
Финал Кубка Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
21:00
Большой вечер бокса Champion Boxing Promotion в Киеве. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Большой вечер бокса Champion Boxing Promotion в Киеве. Видео трансляция на XSPORT
21:40
Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – «Вест Хэм». Видео трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – «Вест Хэм». Видео трансляция
22:15
Кубок Франции. Финал. «Монако» – ПСЖ. Онлайн трансляция
WEB
Кубок Франции. Финал. «Монако» – ПСЖ. Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
TV
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
22 мая 16:30
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
WEB
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
23 мая 05:00
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
WEB
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
23 мая 15:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00