«Олимпик» завершил непростой сезон, уйдя от поражения «Львову»
Санжар пообещал много изменений в «Олимпике» летом
Также тренер донецкой команды объяснил, почему не будет сбора за границей
18 мая 14:55
Роман Санжар / Фото - ФК Олимпик
Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар раскрыл в эфире Футбол NEWS планы подготовки к следующему сезону. Специалист рассказал о том, что команду ждут серьезные изменения.
Мы планируем 14 июня приступить к тренировкам. Это базова дата. За рубежом никаких сборов мы пока что не планируем. Почему? По сути, у нас будет много изменений, новая команда, много ребят будет на просмотре. Начнем подготовку в Киеве, а дальше уже посмотрим.
У нас будет много изменений. По именам, кто ушел и кто придет, я пока говорить конкретно не готов. По ребятам, которые могут прийти, мы пока ведем переговоры, составляем списки футболистов, которых хотели бы видеть в нашей команде.
Ранее футбольный эксперт Виктор Леоненко назвал «Олимпик» худшей командой весны в УПЛ.
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