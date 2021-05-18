Санжар пообещал много изменений в «Олимпике» летом

Роман Санжар / Фото - ФК Олимпик

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар раскрыл в эфире Футбол NEWS планы подготовки к следующему сезону. Специалист рассказал о том, что команду ждут серьезные изменения.

У нас будет много изменений. По именам, кто ушел и кто придет, я пока говорить конкретно не готов. По ребятам, которые могут прийти, мы пока ведем переговоры, составляем списки футболистов, которых хотели бы видеть в нашей команде.