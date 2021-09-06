Официально. Украинский тренер пожизненно отстранен от футбола за избиение арбитра

Решение может быть обжаловано

Александр Кулик / Фото - ФК Кремень

Главный тренер «Олимпии» из Савинцев Александр Кулик пожизненно отстранен от футбола. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Решение вынесено в связи с избиением арбитра матча второго этапа Кубка Украины против «Волчанска» (0:1) Ростислава Дубины. Рефери не засчитал гол команды, когда та минимально уступала в счете, и удалил специалиста.

Также дисквалификацию на два года получил игрок «Олимпии» Александр Грабар. Начальник команды отстранен на год.

Кроме того, на клуб наложен штраф в размере 100 тысяч гривен. Решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете УАФ.

Ранее КДК дисквалифицировал Додо на 2 матча за прямую красную карточку в матче с «Минаем».