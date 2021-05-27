Официально. Зидан покинул пост главного тренера «Реала»

Стороны решили прекратить сотрудничество

Зинедин Зидан / Фото: Getty Images

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул свой пост, сообщается в заявлении мадридского клуба на официальном сайте.

«Зинедин Зидан закончил свой нынешний этап в качестве тренера нашей команды. Мы уважаем его решение и выражаем искреннюю признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет, а также за то, что его фигура олицетворяет «Реал Мадрид»

Зидан возглавил «Реал» во второй раз в марте 2019-го года выиграв с клубом 2 трофея – Суперкубок Испании и Примеру.

В первый период тренерства Зидана «Реал» трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне «Реал» с Зиданом занял 2-е место в Примере и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.