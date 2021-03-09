Кличко поучаствовал в открытии памятника Тарасу Шевченко в Италии
Официальный Twitter Украины скрестил двух знаменитых Шевченко нашей страны. Получилось достаточно необычно
Легкая наркомания
Андрей Шевченко / Фото: Динамо Киев от Шурика
Официальный Twitter Украины выложил видео, на котором известное приложение RefaceApp скрестило двух известных личностей нашей страны: легендарного игрока и тренера сборной Украины Андрея Шевченко и знаменитого поэта и художника Тараса Шевченко.
Получилось достаточно необычно. А как вам такой эксперимент?
we: Shevchenko the poet or the soccer player? @reface_app: Both! pic.twitter.com/zwBMRCfRzt— Ukraine / Україна (@Ukraine) March 9, 2021
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