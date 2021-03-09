Официальный Twitter Украины скрестил двух знаменитых Шевченко нашей страны. Получилось достаточно необычно

Андрей Шевченко / Фото: Динамо Киев от Шурика

Официальный Twitter Украины выложил видео, на котором известное приложение RefaceApp скрестило двух известных личностей нашей страны: легендарного игрока и тренера сборной Украины Андрея Шевченко и знаменитого поэта и художника Тараса Шевченко.

Получилось достаточно необычно. А как вам такой эксперимент?