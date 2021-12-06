Окружение Месси недовольно решениями Почеттино

Близкие аргентинца считают, что тренер ПСЖ неправильно использует Лео на поле

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Окружение форварда ПСЖ Лионеля Месси недовольно главным тренером команды Маурисио Почеттино, сообщает L'Equipe.

По информации источника, близкие аргентинца недовольны тем, какие решения принимает Почеттино в команде, а также им не нравится план тренера на игру.

Кроме того, они считают, что Почеттино неправильно использует Месси на поле, пробуя его каждый раз в новой роли, что не дает на полную раскрыться потенциалу действующего обладателя «Золотого мяча».

В нынешнем сезоне в Лиге 1 Месси забил за 9 матчей лишь 1 гол.