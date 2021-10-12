Отбор на ЧМ-2022. Украина – Босния и Герцеговина. Онлайн трансляция прямо сейчас
Олейник: «Когда Финляндия проигрывала Украине, то фанаты не очень гнали свою команду вперед»
Команда Петракова добыла важную победу
Денис Олейник / Фото: sport.ua
Полузащитник финского клуба СИК Денис Олейник прокомментировал победу Украины над Финляндией (2:1)в отборе на ЧМ-2022.
«Всех болельщиков поздравляю с победой, она очень важная для нас. Что касается игры – очень важно, что забили быстрый гол. Второй ключевой момент в матче, сразу же забили после пропущенного эпизода.
Хорошая игра тактически. В первом тайме очень здорово выглядели. Во втором немного уже финны по счету давили в конце. Молодцы, что выстояли.
Атмосфера на стадионе была хорошая. Чувствовалось, когда Финляндия проигрывала, трибуны не очень сильно гнали команду. Наших болельщиков было очень хорошо слышно, они очень хорошо поддерживали.
Конечно, в Финляндии расстроены, потому что это был важный матч для них. Все здесь это прекрасно понимают».
Сегодня Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной, матч начнется в 21:45.
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