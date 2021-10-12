Олейник: «Когда Финляндия проигрывала Украине, то фанаты не очень гнали свою команду вперед»

Денис Олейник / Фото: sport.ua

Полузащитник финского клуба СИК Денис Олейник прокомментировал победу Украины над Финляндией (2:1)в отборе на ЧМ-2022.

Хорошая игра тактически. В первом тайме очень здорово выглядели. Во втором немного уже финны по счету давили в конце. Молодцы, что выстояли.

Атмосфера на стадионе была хорошая. Чувствовалось, когда Финляндия проигрывала, трибуны не очень сильно гнали команду. Наших болельщиков было очень хорошо слышно, они очень хорошо поддерживали.

Конечно, в Финляндии расстроены, потому что это был важный матч для них. Все здесь это прекрасно понимают».