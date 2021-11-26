«Он хуже Алабы». В «Реале» отказываются платить Рюдигеру требуемую зарплату
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер до сих пор не продлил истекающий грядущим летом контракт с «синими».
За немцем уже в очередь выстроились ведущие клубы Европы, которые хотят подписать победителя ЛЧ свободным агентом.
Среди них – мадридский «Реал», который взял курс на бесплатное подписание мировых звезд (трансфер Алабы прошлым летом и грядущее приглашение Килиана Мбаппе).
Но как сообщает издание Marca, во фронт-офисе «сливочных» не готовы удовлетворять финансовые аппетиты защитника. Боссы «сливочных» считают, что запрашиваемые немцем 12 миллионов евро – это слишком много.
«Бланкос» обосновывают это тем, что такую же сумму получает летний новичок Давид Алаба. В руководстве королевского клуба утверждают, что Рюдигер хоть и является высококлассным футболистом, но недотягивает до уровня австрийца.
Ранее сообщалось, что другой европейский гранд готов предложить немцу требуемые им 12 миллионов.
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