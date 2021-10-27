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«Они смертоносны». Тренер «Ливерпуля» сравнил нападающих команды с монстрами из известного фильма
«Красные» забивают огромное количество голов
11:06
Салах, Фирмино и Мане / фото - Eurosport
Пеп Линдерс, ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа рассказал клубной-пресс службе об атакующей силе команды:
«Удары со всех сторон! Нет, я думаю, дело в том, как играет команда. Никогда нельзя судить только по голам, дело в том, как мы двигаем мяч, как мы защищаемся. Происходит целый комплекс процессов, которые позволяют нашим нападающим занимать хорошие позиции, чтобы забить.
И потом в дело вступает качество наших нападающих, мы сказали, что они похожи на рапторов из «Парка Юрского периода».
Они идут за голом, они смертоносны, и это, конечно, то, чего мы хотим».
Атакующая линия «Ливерпуля» с Мохаммедом Салахом, Садио Мане и Роберто Фирмино выдала огненный старт новой кампании.
За первые 12 матчей нового сезона эта троица наколотила 42 гола.
«Скаузеры» находятся на второй строчке АПЛ, отставая лишь на одно очко от «Челси».
Не Салах и не Ван Дейк. Клопп рассказал, о каком игроке «Ливерпуля» напишут книгу.
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