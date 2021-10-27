«Они смертоносны». Тренер «Ливерпуля» сравнил нападающих команды с монстрами из известного фильма

Салах, Фирмино и Мане / фото - Eurosport

Пеп Линдерс, ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа рассказал клубной-пресс службе об атакующей силе команды:

И потом в дело вступает качество наших нападающих, мы сказали, что они похожи на рапторов из «Парка Юрского периода».

Они идут за голом, они смертоносны, и это, конечно, то, чего мы хотим».