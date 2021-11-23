«Динамо» потеряло шансы на плей-офф ЛЧ и рискует не попасть в евровесну
Опередили соперника по ударам в створ. Статистика матча «Динамо» – «Бавария»
Киевляне хоть и уступили, но сыграли достойно
23 ноября 22:40
Фото: Getty Images
Вашему вниманию статистика матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Баварией» (1:2)
Статистика матча «Динамо» – «Бавария» (1:2)
Напомним, «Динамо» потеряло шансы на плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Баварии», теперь надо надеяться на победу «Барселоны» в игре с «Бенфикой».