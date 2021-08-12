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Определился соперник «Зари» в квалификации Лиги Европы
Луганский клуб сыграет против вице-чемпиона Австрии
22:02
Фото: SK Rapid
«Заря» узнала соперника по квалификации Лиги Европы.
Луганский клуб сыграет против австрийского «Рапида». В противостоянии с кипрским «Анортосисом» венский клуб оказался сильнее.
Первый матч в Австрии завершился разгромом (3:0) в пользу «Рапида», а в ответной игре киприоты выиграли (2:1), но пройти соперника не смогли. Таким образом, именно «Рапид» будет соперником «Зари» в решающем раунде квалификации.
Матчи пройдут 19 и 26 августа.
По итогам прошлого сезона «Рапид» стал серебряным призером чемпионата Австрии.
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