Основатель «Агробизнеса» оспорил свое пожизненное отстранение от футбола

Олег Собуцкий / Фото - UA Football

Основатель и бывший президент «Агробизнеса» Олег Собуцкий оспорил решение УАФ об пожизненном отстранении его от футбола. Бизнесмен подал апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне. Он уже внес оплату за рассмотрение дела.

Напомним, Собуцкий получил столь суровое наказание после скандала с об избиении арбитра матча против «Миная» Юрия Иванова. Также «Агробизнес» был оштрафован на 500 тысяч гривен.

Ранее экс-президент лидера Первой лиги поделился мыслями о жребии полуфинала Кубка Украины, который свел команду с «Динамо».