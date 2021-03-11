Основатель «Агробизнеса» оспорил свое пожизненное отстранение от футбола
Собуцкий подал апелляцию в CAS
Олег Собуцкий / Фото - UA Football
Основатель и бывший президент «Агробизнеса» Олег Собуцкий оспорил решение УАФ об пожизненном отстранении его от футбола. Бизнесмен подал апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне. Он уже внес оплату за рассмотрение дела.
Напомним, Собуцкий получил столь суровое наказание после скандала с об избиении арбитра матча против «Миная» Юрия Иванова. Также «Агробизнес» был оштрафован на 500 тысяч гривен.
Ранее экс-президент лидера Первой лиги поделился мыслями о жребии полуфинала Кубка Украины, который свел команду с «Динамо».
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