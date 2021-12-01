Останется тренировать Малиновского. «Аталанта» продлила контракт с тренером – источник

Специалист продолжит работу в Бергамо

Джан Пьеро Гасперини / фото - Atalanta BC

«Аталанта» продлила контракт с главным тренером Джан Пьеро Гасперрини, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Новое соглашение будет рассчитано до июля 2024-го года с возможность продления еще на год. Предыдущий контракт 63-летнего итальянца с «богиней» истекал по окончанию текущего сезона.

Специалист работает в Бергамо с 2016-го года. За это время он успел превратить «Аталанту» из скромного середняка в одну из главных сил в итальянском футболе, регулярно выступающую в Лиге чемпионов.

При Гасперини бергамаски дважды брали бронзу Серии А, а в сезоне 2019/2020 команда дошла четвертьфинала Лиги чемпионов.

Также алленаторе дважды был признан тренером года в Италии – в 2019-м и 2020-м годах.

За «Аталанту» выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, а также Виктор Коваленко, ныне играющий на правах аренды за «Специю».

Напомним, «Аталанта» перехватит у «Шахтера» бывшего подопечного Де Дзерби.