«Шахтер» в пролете? «Аталанта» – фаворит в гонке за Бога

Игрок предпочитает остаться в итальянском первенстве

Жереми Бога / фото - Bleacher Report

Полузащитником «Сассуоло» Жереми Бога попал на радары многих европейских клубов.

Фаворитом в гонке за 24-летнего вингером является «Аталанта», которая готова выплатить 20 миллионов евро, сообщает инсайдер Николо Скира.

Для игрока это предпочтительный вариант, так как переход в стан бергамасков – это однозначно повышение в классе, и к тому же ему не придется покидать Италию.

Ранее сообщалось, что за ивуарийцем также охотится донецкий «Шахтер», чей тренер Роберто Де Дзерби хочет видеть у себя бывшего подопечного.

В текущем сезоне хавбек провел 8 матчей, в которых отметился тремя ассистами.

Напомним, один из лучших бомбардиров в истории УПЛ может вернуться в «Шахтер».