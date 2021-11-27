Бога в ближайшее время может подписать контракт с «Шахтером»
«Шахтер» в пролете? «Аталанта» – фаворит в гонке за Бога
Игрок предпочитает остаться в итальянском первенстве
12:08
Жереми Бога / фото - Bleacher Report
Полузащитником «Сассуоло» Жереми Бога попал на радары многих европейских клубов.
Фаворитом в гонке за 24-летнего вингером является «Аталанта», которая готова выплатить 20 миллионов евро, сообщает инсайдер Николо Скира.
Для игрока это предпочтительный вариант, так как переход в стан бергамасков – это однозначно повышение в классе, и к тому же ему не придется покидать Италию.
Ранее сообщалось, что за ивуарийцем также охотится донецкий «Шахтер», чей тренер Роберто Де Дзерби хочет видеть у себя бывшего подопечного.
В текущем сезоне хавбек провел 8 матчей, в которых отметился тремя ассистами.
Напомним, один из лучших бомбардиров в истории УПЛ может вернуться в «Шахтер».
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