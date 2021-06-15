Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Остановит ли стадион в Будапеште Роналду и компанию? Прогноз на матч Венгрия – Португалия

Действующие чемпионы Европы стартуют на Евро-2020
Футбол Евро-2020
16:39
Остановит ли стадион в Будапеште Роналду и компанию? Прогноз на матч Венгрия – Португалия Тема дня
Португалия стартует на Евро-2020 в Будапеште / Фото - twitter.com/selecaoportugal

Действующий чемпион Европы сборная Португалии начнет защиту своего титула с матча против сборной Венгрии.

Для Португалии это тот матч, в котором нельзя допускать осечку. Венгрия в «группе смерти» выглядит откровенным поставщиком очков, поэтому любая потеря с ней резко снизит шансы любой из трех команд-фаворитов на первые два места. Более того, каждая команда будет стараться победить венгров покрупнее, чтобы иметь лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, в случае, если останется на третьей позиции.

Однако это все не совсем сопоставляется с тем, что сама Венгрия сейчас находится в очень неплохой форме. Свое последнее поражение команда Марко Росси потерпела еще в сентябре прошлого года от России (2:3), с тех пор уже на протяжении 11-ти матчей не зная горечи поражения (7 побед и 4 ничьи). Однако все дело в том, что за этот длительный отрезок по-настоящему топовых соперников у венгров не было, а в группе на Евро их сразу три.

Марко Росси / Фото - twitter.com/MLSZhivatalos

Ко всему прочему, наложились еще и кадровые проблемы, главная из которых – отсутствие лидера Доминика Собослаи. Игрок «Лейпцига» получил травму перед чемпионатом Европы и не сможет помочь своей команде, которая, скорее всего, будет пытаться выгрызать очки за счет защиты.

Пожалуй, единственное, что может помочь венграм в предстоящем матче – домашний стадион Ференца Пушкаша. На этом Евро он будет единственным, трибуны которого будут заполнены на 100%, поэтому поддержка у команды Марко Росси будет ураганной.

Португалия, напротив, после провального отбора на Евро, где она пропустила вперед Украину, в 2020-м году играла намного лучше, и сейчас оставляет хорошее впечатление. Особенно мощно выглядит линия нападения португальцев, где ужас наводят Диогу Жота, Жоау Феликс, Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду. Португалия отнюдь не напоминает себя нескольколетней давности и уже не настолько надежна в защите, но и забивает гораздо больше.

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Венгрия - Португалия сборная Португалии (футбол) сборная Венгрии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Защитник сборной Португалии: «Важно, чтобы никаких «я» не было на поле, только «мы»
Защитник сборной Португалии: «Важно, чтобы никаких «я» не было на поле, только «мы»
Футбол ЕВРО-2020
16:40
Сантуш: «Должны показать лучшую игру, чтобы обыграть Венгрию»
Сантуш: «Должны показать лучшую игру, чтобы обыграть Венгрию»
Футбол Евро-2020
14:34
Франция – Германия и первый матч Роналду. Сегодня завершится первый тур Евро-2020
Франция – Германия и первый матч Роналду. Сегодня завершится первый тур Евро-2020
Футбол Евро-2020
08:41
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
Футбол Евро-2020
14 июня 11:31
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
Футбол Евро-2020
14 июня 11:26
Роналду: «Португалия входит в число претендентов на трофей Евро-2020»
Роналду: «Португалия входит в число претендентов на трофей Евро-2020»
Футбол Евро-2020
10 июня 20:37

Новости: Футбол

Экс-футболист сборной Украины: «Чувствуется, что Ярмоленко страшно соскучился по футболу»
Экс-футболист сборной Украины: «Чувствуется, что Ярмоленко страшно соскучился по футболу»
Евро-2020
17:57
Павар – о Канте: «Надеюсь, он выиграет Золотой мяч. У него шесть легких»
Павар – о Канте: «Надеюсь, он выиграет Золотой мяч. У него шесть легких»
ЕВРО-2020
17:50
Погба: «Хочу забивать по 15 мячей за сезон»
Погба: «Хочу забивать по 15 мячей за сезон»
ЕВРО-2020
17:35
Из одной диктатуры в другую. Украинский полузащитник сменил российский клуб на белорусский
Из одной диктатуры в другую. Украинский полузащитник сменил российский клуб на белорусский
ЕВРО-2020
17:18
«Заря» подписала полузащитника «Динамо» – источник
«Заря» подписала полузащитника «Динамо» – источник
Украинская Премьер-лига
16:59
Мбаппе нацелен на вечный рекорд Платини. Но перед Евро поругался с Жиру, да так, что его сравнивают с Неймаром
Превью
Мбаппе нацелен на вечный рекорд Платини. Но перед Евро поругался с Жиру, да так, что его сравнивают с Неймаром
Евро-2020
16:51
Опубликован календарь УПЛ на новый сезон. «Динамо» и «Шахтер» впервые сыграют между собой в октябре
Опубликован календарь УПЛ на новый сезон. «Динамо» и «Шахтер» впервые сыграют между собой в октябре
Украинская Премьер-лига
16:50
«Верес» получил аттестат УПЛ
«Верес» получил аттестат УПЛ
Украинская Премьер-лига
16:43
Защитник сборной Португалии: «Важно, чтобы никаких «я» не было на поле, только «мы»
Защитник сборной Португалии: «Важно, чтобы никаких «я» не было на поле, только «мы»
ЕВРО-2020
16:40
Все новости

Популярные новости

Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 21:53
5
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
История Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 14:29
3
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11 июня 11:24
2
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00