Остановит ли стадион в Будапеште Роналду и компанию? Прогноз на матч Венгрия – Португалия

Действующие чемпионы Европы стартуют на Евро-2020

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Португалия стартует на Евро-2020 в Будапеште / Фото - twitter.com/selecaoportugal

Действующий чемпион Европы сборная Португалии начнет защиту своего титула с матча против сборной Венгрии.

Для Португалии это тот матч, в котором нельзя допускать осечку. Венгрия в «группе смерти» выглядит откровенным поставщиком очков, поэтому любая потеря с ней резко снизит шансы любой из трех команд-фаворитов на первые два места. Более того, каждая команда будет стараться победить венгров покрупнее, чтобы иметь лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, в случае, если останется на третьей позиции.

Однако это все не совсем сопоставляется с тем, что сама Венгрия сейчас находится в очень неплохой форме. Свое последнее поражение команда Марко Росси потерпела еще в сентябре прошлого года от России (2:3), с тех пор уже на протяжении 11-ти матчей не зная горечи поражения (7 побед и 4 ничьи). Однако все дело в том, что за этот длительный отрезок по-настоящему топовых соперников у венгров не было, а в группе на Евро их сразу три.

Марко Росси / Фото - twitter.com/MLSZhivatalos

Ко всему прочему, наложились еще и кадровые проблемы, главная из которых – отсутствие лидера Доминика Собослаи. Игрок «Лейпцига» получил травму перед чемпионатом Европы и не сможет помочь своей команде, которая, скорее всего, будет пытаться выгрызать очки за счет защиты.

Пожалуй, единственное, что может помочь венграм в предстоящем матче – домашний стадион Ференца Пушкаша. На этом Евро он будет единственным, трибуны которого будут заполнены на 100%, поэтому поддержка у команды Марко Росси будет ураганной.

Португалия, напротив, после провального отбора на Евро, где она пропустила вперед Украину, в 2020-м году играла намного лучше, и сейчас оставляет хорошее впечатление. Особенно мощно выглядит линия нападения португальцев, где ужас наводят Диогу Жота, Жоау Феликс, Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду. Португалия отнюдь не напоминает себя нескольколетней давности и уже не настолько надежна в защите, но и забивает гораздо больше.