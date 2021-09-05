Отбор на ЧМ-2022. Бэйл хет-триком перевернул для Уэльса ход матча с Беларусью

Два гола вингер «Реала» забил с пенальти

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В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Беларуси принимала Уэльс.

Хозяева пропустили ранний гол с пенальти от Гарета Бэйла, но позже Лисакович и Седько в течении одной минуты забили два мяча и вывели белорусов вперед.

Валлийский вингер «Реала» не остановился и сначала сравнял счет, реализовав свой второй пенальти в матче, а после вырвал для Уэльса победу на 93 минуте, оформив хет-трик.

ЧМ-2022, квалификация. Группа Е

Беларусь – Уэльс 2:3

Голы: Лисакович, 29 (пен.), Седько, 30 – Бэйл, 5 (пен.), 69 (пен.), 90+3.

Беларусь: Черник, Золотов, Швецов, Сачивко, Бегунов (Шевченко, 78), Быков, Эбонг (Подстрелов, 73), Климович, Седько (Юзепчук, 73), Хадаркевич, Лисакович (Скавыш, 90).

Уэльс: Уорд, Дэвис, Гантер, Лоуренс, Мифем, Джонсон (Уильямс, 63), Колуилл (Харрис, 57), Джеймс, Аллен, Бэйл, Моррелл.

Предупреждения: Черник (4), Быков (11), Гантер (27).