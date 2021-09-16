Соболь получил высшую, чем у Месси, Неймара и Мбаппе, оценку за ассист в матче с ПСЖ
Оуэн: «Мбаппе, Неймар и Месси делают атаку «ПСЖ» слабее»
Майкл уверен, что английский клубы сейчас сильнее ПСЖ
14:59
Майкл Оуэн / Фото: Glusea.com
Бывший форвард сборной Англии и владалец Золотого мяча в 2001 году Майкл Оуэн раскритиковал игру звездных форвардов ПСЖ Килиана Мбаппе, Неймара и Лионеля Месси. Слова легенды приводит портал Daily Mail.
«Мы пускаем слюни, когда смотрим на эту команду, где есть такие форварды, поскольку они все феноменальны по отдельности. Но вместе эти трое делают атаку «ПСЖ» слабее.
Я не понимаю, почему их называют одними из фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов. Думаю, что английские команды намного лучше».
Напомним, ранее ПСЖ сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в 1-м туре Лиги чемпионов, несмотря на наличие всей звездной троицы.
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