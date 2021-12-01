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Палкин: «Ахметов и президент UEFA всегда за правду, открытость и честность»

Президенту «Шахтера» вручили памятную награду
Футбол Украинская Премьер-лига
1 декабря 22:58
Палкин: «Ахметов и президент UEFA всегда за правду, открытость и честность»
Фото: пресс-служба Шахтера

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о встрече президента «Шахтера» Рината Ахметова и президента UEFA Александра Чеферина. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– Сергей Анатольевич, президент UEFA вручил специальную награду президенту «Шахтера». Насколько это значимое событие для клуба?

– Я считаю, произошло историческое событие, потому что, насколько мне известно, в современной истории UEFA ни одному из президентов клуба не вручали такие награды. Потому это особенный день для нашего клуба, для президента нашего клуба, для сотрудников, а самое главное – для болельщиков.

Те усилия, которые президент прилагал для развития нашего клуба, душу и сердце, которые он вкладывал, сегодня были по достоинству оценены UEFA – высшим европейским футбольным органом. Для нас это, повторюсь, важное, серьезное, историческое событие.

– Как в целом прошла встреча? Мы слышали, что на обеде была хорошая, дружеская атмосфера. О чем говорили? Какими историями делились?

– В самом деле обстановка была очень доброжелательная и веселая. Даже пару анекдотов рассказали друг другу. Президент UEFA и президент нашего клуба, скажем так, очень хорошо сошлись. Это два открытых человека, которые всегда за правду, всегда за открытость и честность.

Когда у обоих людей такие принципы жизни, я вас уверяю, они друг друга понимают с полуслова. Обстановка была очень открытой и теплой.

– Сегодня, когда смотрели в офисе UEFA кубки, вы пошутили, что это наше будущее. Ощутив их вживую, это еще больше мотивирует добиться цели?

– Мне кажется, даже когда ты физически не видишь этот кубок, ты все равно мотивирован дойти как можно дальше. Если вспомнить, когда много-много лет назад президент сказал, что мы хотим выиграть чемпионат, все смеялись и никто не верил, а сегодня у нас очень много чемпионств.

Такая же ситуация, надеюсь, произойдет с кубком Лиги чемпионов. Это наша очень амбициозная цель, к которой надо стремиться, которая требует очень много усилий и очень много вложений. Будем к ней идти. Хотелось бы раньше, но мы до нее дойдем.

– Также здесь есть футболка «Шахтера» – форма 2009 года, когда завоевали Кубок UEFA. Была ли ностальгия? Вспомнили с Дарио Срной те времена, тот год?

– Мы сегодня и на обеде вспоминали 2009 год. Для нашего клуба это историческое событие. Каждый, кто как-либо был причастен к этому событию, включая всех болельщиков, я думаю, запомнит этот день на всю жизнь.

Напомним, Ахметов получил от Чеферина памятную награду.

Петр Приходько
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Теги

Ринат Ахметов Шахтер Донецк Сергей Палкин

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