Палкин: «Игра «Шахтер» – «Днепр-1» была уровня Лиги чемпионов»

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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился с клубной пресс-службой впечатлениями после победы дончан над «Днепром-1» (2:0) в 7 туре УПЛ:

По большому счету это была игра уровня Лиги чемпионов. «Днепр-1» понравился – очень сильная команда. Он однозначно заслуживает быть на второй-третьей позиции в чемпионат.

Матч был нервный: первые полтайма мы играли хорошо, с моей точки зрения, вторую половину второго тайма – тоже. А что больше всего понравилось: побеждая 2:0, мы хотели забить еще больше, не отсиживались в обороне. Это очень важно с точки зрения самой игры, ментальности, хорошего настроя перед матчем Лиги чемпионов.

Понравилась игра в общем. Могли побеждать с большим счетом, но будем работать над реализацией моментов. Главное, что они есть. И главное теперь – делать так, чтобы голов становилось больше».