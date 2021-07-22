Экс-игрок «Шахтера»: «Уходя из донецкой команды, получаю больше возможностей для прогресса»
Палкин: «Мы рассчитываем, что Винисиус станет игроком первой команды Бразилии»
«Шахтер» заполучит талантливого латераля зимой
22 июля 16:28
Сергей Палкин / Фото: ФК Шахтер
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал трансфер защитника «Интернасьонала» Винисиуса Тобиаса. Его слова приводит пресс-служба «горняков».
«Мы договорились с «Интернасьоналом», что в феврале 2022 года Винисиус перейдет к нам. Мы на него очень рассчитываем, верим и думаем, что в будущем он станет игроком первой команды сборной Бразилии.
Очень талантливый парень, сильно подкованный технически. Мы играем в атакующий футбол, Винисиус хорошо вписывается в нашу схему. Говоря футбольным языком, он рожден именно для такой команды, как наша, которая проповедует атакующий футбол. У нас он будет очень серьезно прогрессировать и расти».
Ранее сообщалось, что «Шахтер» заплатит за Винисиуса 6 миллионов евро.
Комментарии 0