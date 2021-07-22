Палкин: «Мы рассчитываем, что Винисиус станет игроком первой команды Бразилии»

Сергей Палкин / Фото: ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал трансфер защитника «Интернасьонала» Винисиуса Тобиаса. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

Очень талантливый парень, сильно подкованный технически. Мы играем в атакующий футбол, Винисиус хорошо вписывается в нашу схему. Говоря футбольным языком, он рожден именно для такой команды, как наша, которая проповедует атакующий футбол. У нас он будет очень серьезно прогрессировать и расти».