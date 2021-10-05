Палкин: «Шахтер» должен был побеждать «Динамо»

Директор «горняков» поделился впечатлениями от матча

Фото: ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (0:0) в 10-м туре УПЛ.

Ваши впечатления от матча с «Динамо»?

«Мне кажется, мы должны были побеждать в этом матче. Первый тайм – 50 на 50. Второй – полностью за нами, много моментов создали. К сожалению, реализация подвела немного. В общем игрой я доволен».

Было поражение «Шерифу», ничья с «Интером». Довольны выступлением в ЛЧ?

«Надо немного шире смотреть на этот вопрос. Потому что прежде чем появились «Шериф» и «Интер» – нужно было попасть в группу. И он это сделал, задачу выполнил. Это была первостепенная задача на тот период. Как сложится игра в группе – другой вопрос. Есть фактор везения. Но главное – чтобы была игра. Сегодня игра есть, мы ее видим, от матча к матчу прогрессируем. А счет придет и результат будет».

«Шахтер» отстает от «Динамо» на три очка в УПЛ.