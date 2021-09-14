Палкин: «Вернидуб совершил футбольное чудо с «Шерифом». Это достойно аплодисментов»

Директор «Шахтера» – о задачах команды на ЛЧ

Фото: shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал пресс-службе клуба о задаче «горняков» на Лигу чемпионов.

Какие задачи сейчас перед командой?

«У нас задачи одни – выигрывать. Других нет. Мы же не просто попали в группу Лиги чемпионов, чтобы там отсиживаться. Только выигрывать».

Следующий матч – с «Шерифом», который возглавляет украинский наставник Юрий Вернидуб. Что можете сказать о его подопечных?

«Вернидуб совершил футбольное чудо – первый раз в истории вывел «Шериф» в Лигу чемпионов. Уже только по этому можно оценить вклад, который он внес в развитие команды. И то, какой футбол она сегодня показывает, достойно аплодисментов. До квалификации Лиги чемпионов никто не верил, что они попадут в группу, а здесь от игры к игре «Шериф» показывал себя солидной, достойной командой. У Вернидуба как тренера была мечта сыграть в Лиге чемпионов, и он ее свершил. Считаю, когда человек достигает целей, которые ставит перед собой, значит, он на правильном пути. Он молодец».

Многие пишут, что «Шахтеру» уже гарантировано третье место в группе. Возможно, это недооценка «Шерифа»?

«В Лиге чемпионов никому ничего не гарантировано. Мы можем посмотреть на прошлый сезон в этом турнире – там тоже многим было гарантировано, но в итоге получилось по-другому. Здесь каждое очко нужно отвоевывать, зарабатывать. Никакой недооценки вообще не должно быть. По большому счету здесь все равны».

Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция «Шериф» – «Шахтер».