Дубль Вейналдума помог Нидерландам разгромить Северную Македонию
Пандев провел последний матч за Северную Македонию. Партнеры устроили ему коридор почета, а соперники подарили памятную футболку
37-летний форвард провел 122 матча за свою национальную команду
Горан Пандев / Фото: Getty Images
Форвард сборной Северной Македонии Горан Пандев провел последний матч за свою национальную команду – против Нидерландов (0:3) на Евро-2020.
Капитан сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум подарил Пандеву пере матчем памятную футболку с номером 122 – столько матчей он провел за сборную.
Когда Пандева меняли во втором тайме, то его партнеры устроили ему коридор почета.
Северная Македония не набрала ни одного очка в группе Евро-2020 и покинула турнир.
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