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Пандев провел последний матч за Северную Македонию. Партнеры устроили ему коридор почета, а соперники подарили памятную футболку

37-летний форвард провел 122 матча за свою национальную команду
Футбол Евро-2020
21 июня 23:39
Пандев провел последний матч за Северную Македонию. Партнеры устроили ему коридор почета, а соперники подарили памятную футболку
Горан Пандев / Фото: Getty Images

Форвард сборной Северной Македонии Горан Пандев провел последний матч за свою национальную команду – против Нидерландов (0:3) на Евро-2020.

Капитан сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум подарил Пандеву пере матчем памятную футболку с номером 122 – столько матчей он провел за сборную.

Когда Пандева меняли во втором тайме, то его партнеры устроили ему коридор почета.

Северная Македония не набрала ни одного очка в группе Евро-2020 и покинула турнир.

Петр Приходько
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Теги

Горан Пандев Северная Македония - Нидерланды

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