«Динамо» может заплатить 500 тысяч долларов за лидера «Колоса»
Парагвайский клуб все еще не выплатил 4 миллиона долларов «Динамо» за Дерлиса
Полузащитник покинул клуб полтора года назад
22 июня 22:50
Фото: dynamo nation
Парагвайский клуб «Олимпия» все еще не выплатил «Динамо» за трансфер полузащитника Дерлиса Гонсалеса.
Клуб должен киевлянам 4 миллиона долларов, что равняется 80% суммы перехода. Это подтвердил президент клуба Мигель Бурнотт.
«Сумма не была выплачена, переговоры с «Динамо» начались. 80% суммы все еще причитается».
Также «Олимпия» должна выплатить еще и штраф «Динамо» в размере полмиллиона долларов.
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