Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Парагвайский клуб все еще не выплатил 4 миллиона долларов «Динамо» за Дерлиса

Полузащитник покинул клуб полтора года назад
Футбол Украинская Премьер-лига
22 июня 22:50
Парагвайский клуб все еще не выплатил 4 миллиона долларов «Динамо» за Дерлиса
Фото: dynamo nation

Парагвайский клуб «Олимпия» все еще не выплатил «Динамо» за трансфер полузащитника Дерлиса Гонсалеса.

Клуб должен киевлянам 4 миллиона долларов, что равняется 80% суммы перехода. Это подтвердил президент клуба Мигель Бурнотт.

«Сумма не была выплачена, переговоры с «Динамо» начались. 80% суммы все еще причитается».

Также «Олимпия» должна выплатить еще и штраф «Динамо» в размере полмиллиона долларов.

Дерлис покинул «Динамо» полтора года назад.

Источник: Dynamomania Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дерлис Гонсалес Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Динамо» может заплатить 500 тысяч долларов за лидера «Колоса»
«Динамо» может заплатить 500 тысяч долларов за лидера «Колоса»
Футбол Украинская Премьер-лига
21:10
Дуэлунд: «Надеюсь сыграть важную роль в матчах за НЕК»
Дуэлунд: «Надеюсь сыграть важную роль в матчах за НЕК»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:22
Дуэлунд покинул «Динамо» и отправился в аренду
Дуэлунд покинул «Динамо» и отправился в аренду
Футбол Украинская Премьер-лига
16:37
Вице-президент УАФ назвал причину успеха «Динамо»
Вице-президент УАФ назвал причину успеха «Динамо»
Футбол Евро-2020
15:46
«Динамо» на сборах в Швейцарии сыграет с клубом Лиги 1 и финалистом Кубка Испании
«Динамо» на сборах в Швейцарии сыграет с клубом Лиги 1 и финалистом Кубка Испании
Футбол В Европе
11:46
Ярмоленко: «Суркис звонит и спрашивает: «Погулял?». Я: «Да» Он: «Штраф – 50 тысяч долларов»
Ярмоленко: «Суркис звонит и спрашивает: «Погулял?». Я: «Да» Он: «Штраф – 50 тысяч долларов»
Футбол Украинские легионеры
20 июня 17:59

Новости: Футбол

Украине пока не помогли. Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф
Украине пока не помогли. Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф
Евро-2020
22 июня 23:53
Англия обыграла Чехию и вышла из группы с первого места
Англия обыграла Чехию и вышла из группы с первого места
Евро-2020
22 июня 23:52
Евро-2020. Хорватия обыграла Шотландию. Как это было
Евро-2020. Хорватия обыграла Шотландию. Как это было
Евро-2020
22 июня 23:51
Евро 2020. Чехия минимально поиграла Англии. Как это было
Евро 2020. Чехия минимально поиграла Англии. Как это было
Евро-2020
22 июня 23:49
Рамос сообщил игрокам «Реала» о переходе в ПСЖ
Рамос сообщил игрокам «Реала» о переходе в ПСЖ
Примерa (Испания)
22 июня 23:28
«Заря» объявила о переходе Гильерме
«Заря» объявила о переходе Гильерме
Украинская Премьер-лига
22 июня 23:10
Парагвайский клуб все еще не выплатил 4 миллиона долларов «Динамо» за Дерлиса
Парагвайский клуб все еще не выплатил 4 миллиона долларов «Динамо» за Дерлиса
Украинская Премьер-лига
22 июня 22:50
Евро 2020. Португалия - Франция. Онлайн трансляция
Евро 2020. Португалия - Франция. Онлайн трансляция
Евро-2020
22 июня 22:49
Евро 2020. Португалия - Франция. Видео трансляция
Евро 2020. Португалия - Франция. Видео трансляция
Евро-2020
22 июня 22:43
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
4
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости