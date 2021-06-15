Павар – о Канте: «Надеюсь, он выиграет Золотой мяч. У него шесть легких»

Во Франции высоко ценят полузащитника

Н'голо Канте / фото - The Sun

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар рассказал Eurosport о своем партнере по национальной команде Н`Голо Канте:

«Нголо есть Нголо. У этого парня шесть легких. Он не останавливается никогда. Это прекрасный парень. И он доказывает, что входит в число лучших футболистов мира. Надеюсь, мы выиграем Евро, чтобы дать ему завоевать «Золотой мяч». Он так сильно заслуживает этого на протяжении нескольких лет. Это великолепный футболист. Но пока что мы не выиграли».

Победа Канте в Лиге Чемпионов в составе лондонского «Челси» сделала француза одним из основных претендентов на главный индивидуальный трофей. Тем более, 30-летний полузащитник четырежды за плей-офф ЛЧ был признал игроком матча, включая финал и обе полуфинальные встречи.

Если Франция победит на Евро – Канте станет претендентом на Золотой мяч №1.

Тем не менее, победа французов может также открыть путь к престижной награде форварду «Реала» Кариму Бензема. Не стоит забывать, что президент «сливочных» Флорентино Перес знает, как продвигать игроков своего клуба на главную футбольную премию, и Карим, который провел индивидуально сильный сезон, также имеет все шансы на победу, в случае триумфа «трехцветных» на чемпионате Европы.

Уже сегодня, Канте сыграет в составе сборной Франции в главном матче тура Евро-2020 против сборной Германии. Начало матча – в 22:00.

Текстовая трансляция матча Франция – Германия.

Видео трансляция матча Франция – Германия.



