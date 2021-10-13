Павелко: «Для меня у Петракова нет приставки «и. о.» – это юридические вопросы»

Петраков и Павелко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал в интервью ПРОФУТБОЛ Digital о статусе Александра Петракова в сборной Украины.

Для меня он является главным тренером сборной Украины. Но для формальности… Посмотрим, «step by step». Для меня, как для его друга и коллеги, он для меня – главный тренер. Но сейчас есть юридические вопросы, в которых со временем мы поставим точку. Вопрос «и. о.» или не «и. о.».