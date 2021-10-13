Заховайло: «Невызовом Малиновского Петраков выстрелил себе в ногу»
Павелко: «Для меня у Петракова нет приставки «и. о.» – это юридические вопросы»
Функционер рассказал о статусе специалиста в сборной Украины
18:34
Петраков и Павелко / Фото - УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал в интервью ПРОФУТБОЛ Digital о статусе Александра Петракова в сборной Украины.
Он действительно в общении со мной ощутил от меня, что это может быть три, пять или пятьдесят пять игр во главе национальной сборной. Для меня у него нет никакой приставки.
Для меня он является главным тренером сборной Украины. Но для формальности… Посмотрим, «step by step». Для меня, как для его друга и коллеги, он для меня – главный тренер. Но сейчас есть юридические вопросы, в которых со временем мы поставим точку. Вопрос «и. о.» или не «и. о.».
Ранее Павелко презентовал игрокам сборной Украины их личные карточки в FIFA 22.