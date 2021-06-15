Павелко намекнул на появление фирменных шарфов с «Героям слава!»

Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Фейсбук рассказал о том, что новая форма сборной Украины стремительно набирает популярность. Также функционер анонсировал обновление фан-экипировки «сине-желтых».

Всего в эти дни получаю много просьб от руководителей ассоциаций других стран, при личных встречах в Риме и Амстердаме, а также по телефону, подарить на память новую футболку команды Андрея Шевченко. Форма с картой Украины и лозунгами «Слава Украине!», «Героям слава!» уже стала очень популярной не только среди миллионов наших болельщиков, но и среди представителей футбольных сообществ других стран. Такой небывалый ранее ажиотаж и популярность униформы сборной лишь подтверждает мощную энергетику нашей формы и силу нанесенных на нее оберегов!

Уже совсем скоро будут представлены и шарфы с новым дизайном, где также будет карта нашей неделимой государства и два лозунга-оберега. Уверен, что и они сразу станут очень популярными среди миллионов любителей футбола. Символика Украины – в мировом тренде!

Спасибо всем коллегам из других стран, с которыми встречался в Риме и Амстердаме, за теплые слова и поддержку Украины! Слава Украине! Героям слава!