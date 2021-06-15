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Павелко намекнул на появление фирменных шарфов с «Героям слава!»

Также президент УАФ рассказал о популярности новой формы сборной Украины
Футбол Сборная Украины
12:19
Павелко намекнул на появление фирменных шарфов с «Героям слава!»
Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Фейсбук рассказал о том, что новая форма сборной Украины стремительно набирает популярность. Также функционер анонсировал обновление фан-экипировки «сине-желтых».

Трогательным моментом перед началом вчерашнего матча стало появление на поле «Йохан Кройфф Арены» крупнейшей футболки нашей сборной с новым дизайном. Где особенно хорошо было видно карту Украины с Крымом, Донецком и Луганском, и которая так пришлась по душе всем нашим болельщикам. Планируем, что после Евро эта футболка побывает на всех стадионах Украины, где будет играть национальная сборная.

Всего в эти дни получаю много просьб от руководителей ассоциаций других стран, при личных встречах в Риме и Амстердаме, а также по телефону, подарить на память новую футболку команды Андрея Шевченко. Форма с картой Украины и лозунгами «Слава Украине!», «Героям слава!» уже стала очень популярной не только среди миллионов наших болельщиков, но и среди представителей футбольных сообществ других стран. Такой небывалый ранее ажиотаж и популярность униформы сборной лишь подтверждает мощную энергетику нашей формы и силу нанесенных на нее оберегов!

Уже совсем скоро будут представлены и шарфы с новым дизайном, где также будет карта нашей неделимой государства и два лозунга-оберега. Уверен, что и они сразу станут очень популярными среди миллионов любителей футбола. Символика Украины – в мировом тренде!

Спасибо всем коллегам из других стран, с которыми встречался в Риме и Амстердаме, за теплые слова и поддержку Украины! Слава Украине! Героям слава!

Напомним, ранее сборная Украины не сумела удержать положительный результат в матче с Нидерландами (2:3).

Сергей Стаднюк
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Андрей Павелко УАФ

Комментарии 1

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15 июня 2021г. 12:25
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