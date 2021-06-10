В UEFA объяснили, почему слоган «Героям слава!» придется убрать из футболок сборной Украины

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В UEFA разъяснили причины, по которым слоган «Героям слава!» придется убрать из футболок сборной Украины. В организации считают, что в сочетании со «Слава Украине!» он имеет «историческое и милитаристское» значение.

По этой причине UEFA не требует каких-либо изменений этого элемента дизайна, поскольку он соответствует критериями, изложенным в статье 12 правил UEFA об экипировке.

UEFA также подтверждает, что слоган «Слава Украине» на внешней стороне футболки был утвержден в 2018 году. UEFA считает, что он соответствует статьям 13 и 19 регламента UEFA об экипировке. Сам по себе этот слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины.

UEFA внимательно изучил недавно добавленный на новый комплект формы слоган «Героям слава», который был представлен на ознакомление в UEFA, а в последствии и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по природе, имеет историческое и милитаристское значение.

Поэтому слоган должен быть удален, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой UEFA в соответствии со статьей 5 регламента UEFA об экипировке.