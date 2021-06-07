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Павелко: «УАФ детально проработала с UEFA юридические аспекты новой формы»

Союз европейских футбольных ассоциаций не увидел ничего противозаконного в нанесении карты Украины с Крымом
Футбол Сборная Украины
15:40
Павелко: «УАФ детально проработала с UEFA юридические аспекты новой формы»
Андрей Павелко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко в своем Facebook рассказал о том, как появилась идея создания новой формы сборной Украины. Также функционер сообщил, что нанесение карты государства с Крымом было заранее согласовано с UEFA.

Новая форма главной команды Украины действительно вышла особенной! Об этом свидетельствует и мощный резонанс в СМИ, и огромное количество положительных отзывов болельщиков в соцсетях. Также много, кто из вас спрашивал, как возникла идея такого дизайна форму.

Расскажу. Это произошло на историческом матче Украина – Португалия, где наша сборная завоевала победу над действующим чемпионом Европы, которая обеспечила нам прямую путевку на Евро-2020.

Все, кто был в тот вечер на переполненном до отказа НСК «Олимпийский», где собрались любители футбола со всех уголков страны, прекрасно помнят фантастическую атмосферу и невероятное энергетику, которой десятки тысяч болельщиков заряжали на игру сборную Андрея Шевченко. Тогда у меня и возникла идея сохранить эту энергетику и передать ее национальной команде на каждый матч, который будет проходить за пределами Украины. На поединках Евро частности.

Верил, что очертания родного отечества на форме помогут в этом. И очень рад, что не ошибся. Как в свое время не ошибся и с идеей разместить лозунг «Слава Україні!» на нынешнем варианте формы, которая была представлена ​​в 2018 году.

Очень приятно, что в целом новый дизайн формы получил большую поддержку в Украине и по всему миру. Очертания карты нашего государства и сборная объединили миллионы украинцев во всех уголках планеты. В этом и была главная идея!

В то же время, прозвучали обращения в UEFA, чтобы оспорить нашу форму. Понимая, насколько важно соблюдать при создании дизайна формы всех международных правил экипировки, юридический департамент УАФ очень подробно отработал все юридические аспекты этого вопроса с соответствующими службами UEFA, за что им очень благодарен.

Хотя это была довольно длительная и сложная работа. Ведь приходилось согласовывать каждый нюанс – от полутонов контуров к перемещению национального герба в центр. Но форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны UEFA на ее использование абсолютно беспочвенны. Это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза.

Команда Андрея Шевченко выступит на Евро-2020 с оберегом-картой Украины, на которой конечно же является Крым, Донецк, Луганск и все-все-все наши города и села. А впервые в этой форме футболисты выйдут на поле уже сегодня, в контрольном матче против Кипра.

«Сине-желтые» выступят в новой экипировке уже в товарищеском матче против Кипра. Встреча состоится сегодня, 7 июня, в Харькове.

Игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Кипр онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Павелко UEFA УАФ

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