Павлов: «Если кого-то нет в составе, это проблема игрока. Петракову не стоит извиняться»

Николай Павлов / Фото - Footboom

Бывший наставник «Ворсклы», «Динамо» и «Днепра» Николай Павлов поделился мнением о том, как и. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков ведет себя с подопечными.

Посмотрите, какой у него юношеский задор, как он активно двигается у бровки, какое у него желание. Он с лихвой окупит то, что есть у тренеров, работающих со взрослыми командами. Все знают его прямолинейность. Это говорит о его порядочности, за спиной он ничего держать не будет.

Тренер говорил, что извиняется перед футболистами. С одной стороны, это хорошо, с другой – не очень. Они на поле выполняют свою работу, и за это извиняться не стоит.

Если кто-то не заслуживает место в стартовом составе, это проблема игрока, а не главного тренера. Значит, он так видит состав и схему. В конце концов, за результат потом нести ответственность надо будет только ему одному, а не разделять с футболистами.