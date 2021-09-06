УАФ выступила с официальным заявлением по поводу прекращения сотрудничества с Шевченко

Андрей Шевченко / Фото - Getty Images

УАФ на своем сайте выступила с официальным заявлением относительно ситуации с прекращением сотрудничества с бывшим главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. По версии организации, специалист не ответил на письмо с предложением продления контракта. Оно было отправлено по адресу, указанному как единственный способ коммуникации.

В то же время по инициативе самого Андрея Шевченко и его ассистентов тогда было согласовано, что контракт предусматривает разделение в части срока действия: до 30 июля 2021 плюс возможность пролонгации до конца 2022 года.

Несмотря на то, что УАФ не получила от Андрея Шевченко или его уполномоченных представителей ни одного официального письма или сообщения о пролонгации контракта, со своей стороны УАФ направила официальное письмо Андрею Шевченко относительно возможного продолжения сотрудничества после окончания первой части контракта 30 июля 2021.

Такое письмо было направлено по почте в адрес Андрея Шевченко, которую он отметил в контракте как единственный официальный средство коммуникации, а также средствами электронной связи его уполномоченному представителю, который все это время представлял интересы Андрея Шевченко в отношениях с УАФ. Однако ответа на него УАФ так и не получила. Поэтому начались переговоры с вероятными кандидатами для формирования нового тренерского штаба национальной сборной Украины.