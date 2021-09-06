УАФ выступила с официальным заявлением по поводу прекращения сотрудничества с Шевченко
УАФ на своем сайте выступила с официальным заявлением относительно ситуации с прекращением сотрудничества с бывшим главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. По версии организации, специалист не ответил на письмо с предложением продления контракта. Оно было отправлено по адресу, указанному как единственный способ коммуникации.
Исполком УАФ в июне 2020 принял решение о пролонгации контракта с в то время главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко и его штабом по декабрь 2022 года. То есть УАФ уже тогда четко продемонстрировала свое намерение продолжить сотрудничество до конца 2022 года.
В то же время по инициативе самого Андрея Шевченко и его ассистентов тогда было согласовано, что контракт предусматривает разделение в части срока действия: до 30 июля 2021 плюс возможность пролонгации до конца 2022 года.
Несмотря на то, что УАФ не получила от Андрея Шевченко или его уполномоченных представителей ни одного официального письма или сообщения о пролонгации контракта, со своей стороны УАФ направила официальное письмо Андрею Шевченко относительно возможного продолжения сотрудничества после окончания первой части контракта 30 июля 2021.
Такое письмо было направлено по почте в адрес Андрея Шевченко, которую он отметил в контракте как единственный официальный средство коммуникации, а также средствами электронной связи его уполномоченному представителю, который все это время представлял интересы Андрея Шевченко в отношениях с УАФ. Однако ответа на него УАФ так и не получила. Поэтому начались переговоры с вероятными кандидатами для формирования нового тренерского штаба национальной сборной Украины.
Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий:
Сразу еще раз напомню, что позиция УАФ по контракту тренерского штаба Андрея Шевченко была однозначной – Исполкомом УАФ в июне 2020 года были приняты решения продолжить сотрудничество до конца 2022 года. 30 июля я имел личный телефонный разговор с Андреем Шевченко и, среди прочего, сказал Андрей Николаевич, что знаю от президента УАФ о том, что между ними 2-го либо 3 августа запланирована встреча. И, соответственно, сразу после этого мы сможем заключить новые контракты на условиях, которые будут обсуждены и согласованы. Андрей Николаевич согласился с таким предложением.
Также лично Андрею Шевченко и его представителю, который все пять лет представлял интересы Андрея Николаевича в переговорах с УАФ, было направлено письмо с предложением встретиться в связи с окончанием контракта. Ответы на это приглашение, как и любого другого документа, подтверждающего намерения тренерского штаба Андрея Шевченко продолжить сотрудничество, мы не получили.
Следует признать, что мы были не готовы к такому развитию событий, и поэтому назначение нового тренерского штаба сборной Украины несколько затянулось. При этом я хочу подчеркнуть, что со стороны УАФ не шла об уменьшении суммы контракта. Предполагалось проговорить, согласно европейской практике, некоторые изменения пропорции между постоянной и бонусной частей выплат, а также увеличение сроков пребывания Андрея Николаевича и его ассистентов в Украине и возможность продолжения сотрудничества до окончания Евро-2024.
Бывший тренер «Ворсклы» Николай Павлов считает, что история с уходом Шевченко не делает чести украинскому футболу.
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