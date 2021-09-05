Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 2
Футбол (16 событий из 16) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
13:15 Ужгород - Полесье 0:2 Окончен
15:30 Прикарпатье - Авангард 2:0 Окончен
16:00 Николаев - Олимпик -:- Запланирован
18:45 Металлист - ВПК-Агро 2:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
16:00 Беларусь - Уэльс 2:3 Окончен
19:00 Болгария - Литва 1:0 Окончен
19:00 Албания - Венгрия 1:0 Окончен
19:00 Англия - Андорра 4:0 Окончен
19:00 Исландия - Македония 2:2 Окончен
21:45 Косово - Греция 1:1 Окончен
21:45 Испания - Грузия 4:0 Окончен
21:45 Швейцария - Италия 0:0 Окончен
21:45 Бельгия - Чехия 3:0 Окончен
21:45 Сан-Марино - Польша 1:7 Окончен
21:45 Германия - Армения 6:0 Окончен
21:45 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Альянс - Кривбасс -:- Запланирован
18:30 Оболонь - Волынь -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
19:00 Азербайджан - Португалия -:- Запланирован
21:45 Ирландия - Сербия -:- Запланирован

Павлов: «История с уходом Шевченко не делает чести нашему футболу»

Никто не был готов к такому развитию событий
Футбол Сборная Украины
5 сентября 22:09
Павлов: «История с уходом Шевченко не делает чести нашему футболу»
Андрей Шевченко / фото - УАФ

Именитый украинский тренер Николай Павлов прокомментировал изменения в сборной Украины после ухода Андрея Шевченко, а также высказался по поводу ситуации с его уходом:

«Пока я вижу сборную Андрея Шевченко. Играют все те же ребята, которых наигрывал он. При нем все футболисты тоже прогрессируют. На мой взгляд, за пять лет в плане игры сборная добилась сумасшедшего прогресса. Конечно, были неудачные игры на Евро с Австрией и Англией, но были на это свои причины.

Конечно, жаль, что так все получилось в истории с уходом Андрея Шевченко из сборной. Мы не знаем всех нюансов, но в любом случае это не делает чести нашему футболу».

Ранее Шевченко раскрыл подробности своего ухода из сборной заявив, что не планировал покидать национальную команду. Как утверждает специалист, президент УАФ Андрей Павелко игнорировал вопросы тренера о продлении контракта, и как итог – соглашение Шевченко с УАФ истекло и он покинул команду.

Как ранее сообщалось, место специалиста должен был занять Сергея Реброва, но в итоге пост наставника сборной занял Александр Петраков.

Напомним, Шевченко с Тасотти и Мальдерой присутствовали на матче Украина – Франция.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
Рейтинг:
Вы уже проголосовали
(Голосов: 1)

Теги

Андрей Шевченко сборная Украины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

УАФ показала письмо, в котором приглашала Шевченко на встречу о продлении контракта
УАФ показала письмо, в котором приглашала Шевченко на встречу о продлении контракта
Футбол Сборная Украины
5 сентября 22:35
Экс-игрок сборной Украины: «Почему инициатива после перерыва перешла к французам?»
Экс-игрок сборной Украины: «Почему инициатива после перерыва перешла к французам?»
Футбол Сборная Украины
5 сентября 20:56
Кривцов назвал Украину самой стабильной командой отбора ЧМ-2022
Кривцов назвал Украину самой стабильной командой отбора ЧМ-2022
Футбол Сборная Украины
5 сентября 20:04
Павлов: «У Шапаренко все голы получаются красивыми»
Павлов: «У Шапаренко все голы получаются красивыми»
Футбол Сборная Украины
5 сентября 19:44
Стала известна зарплата Шевченко в сборной
Стала известна зарплата Шевченко в сборной
Футбол Сборная Украины
5 сентября 19:42
Бущан признался, что некоторое время работал с психологом
Бущан признался, что некоторое время работал с психологом
Футбол Украинская Премьер-лига
5 сентября 18:45

Новости: Футбол

Депортация прямо с поля. Полиция прервала матч Бразилия – Аргентина, чтобы задержать 4 игроков
Депортация прямо с поля. Полиция прервала матч Бразилия – Аргентина, чтобы задержать 4 игроков
Чемпионат мира по футболу
5 сентября 22:51
УАФ показала письмо, в котором приглашала Шевченко на встречу о продлении контракта
УАФ показала письмо, в котором приглашала Шевченко на встречу о продлении контракта
Сборная Украины
5 сентября 22:35
Павлов: «История с уходом Шевченко не делает чести нашему футболу»
Павлов: «История с уходом Шевченко не делает чести нашему футболу»
Сборная Украины
5 сентября 22:09
Защитник «Динамо» сменил игровой номер
Защитник «Динамо» сменил игровой номер
Украинская Премьер-лига
5 сентября 21:56
МЮ установил рекорд с продажами футболок Роналду
МЮ установил рекорд с продажами футболок Роналду
Премьер-Лига (Англия)
5 сентября 21:29
Отбор на ЧМ-2022. Англия разгромила Андорру благодаря дублю Лингарда
Отбор на ЧМ-2022. Англия разгромила Андорру благодаря дублю Лингарда
Чемпионат мира по футболу
5 сентября 21:13
Ярмоленко получил футболку сборной Украины с уникальным номером
Ярмоленко получил футболку сборной Украины с уникальным номером
Сборная Украины
5 сентября 21:05
Экс-игрок сборной Украины: «Почему инициатива после перерыва перешла к французам?»
Экс-игрок сборной Украины: «Почему инициатива после перерыва перешла к французам?»
Сборная Украины
5 сентября 20:56
Вице-президент «Металлиста»: «Через несколько лет увидите наших воспитанников в сборной»
Вице-президент «Металлиста»: «Через несколько лет увидите наших воспитанников в сборной»
Украинская Премьер-лига
5 сентября 20:22
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
58
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 07:17
17
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
30
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Все новости