Павлов: «История с уходом Шевченко не делает чести нашему футболу»

Никто не был готов к такому развитию событий

Андрей Шевченко / фото - УАФ

Именитый украинский тренер Николай Павлов прокомментировал изменения в сборной Украины после ухода Андрея Шевченко, а также высказался по поводу ситуации с его уходом:

«Пока я вижу сборную Андрея Шевченко. Играют все те же ребята, которых наигрывал он. При нем все футболисты тоже прогрессируют. На мой взгляд, за пять лет в плане игры сборная добилась сумасшедшего прогресса. Конечно, были неудачные игры на Евро с Австрией и Англией, но были на это свои причины. Конечно, жаль, что так все получилось в истории с уходом Андрея Шевченко из сборной. Мы не знаем всех нюансов, но в любом случае это не делает чести нашему футболу».

Ранее Шевченко раскрыл подробности своего ухода из сборной заявив, что не планировал покидать национальную команду. Как утверждает специалист, президент УАФ Андрей Павелко игнорировал вопросы тренера о продлении контракта, и как итог – соглашение Шевченко с УАФ истекло и он покинул команду.

Как ранее сообщалось, место специалиста должен был занять Сергея Реброва, но в итоге пост наставника сборной занял Александр Петраков.

Напомним, Шевченко с Тасотти и Мальдерой присутствовали на матче Украина – Франция.