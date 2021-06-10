Павлов: «Шевченко по-отечески относится к ребятам»

Николай Павлов / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший тренер сборной Украины Николай Павлов поделился мыслями о подготовке «сине-желтых» к Евро-2020.

Николай Петрович, какими будут ваши напутственные слова в адрес сборной Украины перед стартом Евро-2020?

В этой связи я хотел бы вернуться к началу работы Андрея Шевченко, которого я поддерживал с первых дней. Потому что знал его профессиональные и человеческие качества, знал, какой он семьянин и видел, как по-отечески он относится к ребятам.

За это время наставник национальной команды набрался еще большего опыта – и тренерского, и жизненного. Поэтому я уверен в одном: стыдно за команду нам не будет, какими бы ни были ее результаты. Конечно, я надеюсь, что нам удастся выйти из группы.