Павлов: «Шевченко по-отечески относится к ребятам»
Бывший тренер сборной Украины Николай Павлов поделился мыслями о подготовке «сине-желтых» к Евро-2020.
Николай Петрович, какими будут ваши напутственные слова в адрес сборной Украины перед стартом Евро-2020?
Меньше всего я хотел бы сейчас обсуждать тактические аспекты в игре нашей команды. Сам Андрей Шевченко и его помощники во всем разберутся. Точнее, уже разобрались. Я в этом уверен. Хотел бы отметить другой вопрос – микроклимат в коллективе. Помню, как пять лет назад из сборной то и дело выходили какие-то негативные новости, а сегодня такого нет. Для меня это самое важное.
В этой связи я хотел бы вернуться к началу работы Андрея Шевченко, которого я поддерживал с первых дней. Потому что знал его профессиональные и человеческие качества, знал, какой он семьянин и видел, как по-отечески он относится к ребятам.
За это время наставник национальной команды набрался еще большего опыта – и тренерского, и жизненного. Поэтому я уверен в одном: стыдно за команду нам не будет, какими бы ни были ее результаты. Конечно, я надеюсь, что нам удастся выйти из группы.
Вы наверняка следили за подготовкой сборной Украины. На что обратили внимание?
На то, что нашей команде удалось собраться, пожалуй, раньше всех участников турнира, и в этом тоже заслуга Андрея Шевченко, который сумел убедить клубы в том, что чемпионат нужно завершить раньше и поблагодарил их за это.
Да, это был первый такой опыт в карьере нашего тренера – столь продолжительные сборы. Но, повторюсь, в штабе сборной работают специалисты, которые не раз вели подобную подготовку на клубном уровне. Думаю, что под четким руководством Шевченко они сформировали правильную программу, а педагогические навыки главного тренера помогли ее реализовать.
В последние годы многие тренеры наотрез отказались от практики тестирования футболистов, но в сборной сдавали определенные нормативы. Что скажете?
Только одно: от тестов отказываются только те специалисты, которые не умеют мотивировать своих подопечных на максимальную отдачу при их выполнении. В сборной Андрея Шевченко это исключено. Бегать тесты в наушниках, слушая музыку, точно никто не будет. Да и вообще: я пока не встречал ни одного тренера в Украине, который, отказавшись от анализа различной цифровой информации, добился бы какого-то успеха. Пусть меня кто-то исправит.
В общем, я думаю, что тренеры получили все необходимые данные и правильно их использовали. Контрольные матчи, и это отметил сам Шевченко, показали, что с каждой игрой команда прибавляла в движении. Будем надеяться, что по части физической готовности все сработает на отлично.
Вы не планируете посетить какие-то матчи с участием сборной Украины?
Нет, хотя приглашение от президента УАФ Андрея Павелко мне поступило, и я ему за это очень благодарен. Впрочем, мне пришлось отказать, мотивируя это тем, что я уже не действующий тренер. Пусть на Евро слетает кто-то из молодых специалистов и почерпнет там полезную информацию.
Ранее защитник сборной Украины Виталий Миколенко отметил, что перед стартом Евро у него все в порядке с физической формой, но присутствует волнение.
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