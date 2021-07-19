Педриньо: «Будем усердно работать, чтобы «Шахтер» выиграл максимальное количество титулов»

Педриньо / Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Педриньо рассказал пресс-службе клуба о своих целях в команде.

Когда я получил предложение от «Шахтера», я поговорил с Жадсоном, с которым мне было приятно выступать за Коринтианс. Я пообщался и с Жадсоном, и с Майконом, чтобы собрать всю необходимую информацию о «Шахтере». Мне действительно понравилось, что ребята, которые прошли такой долгий путь в этом клубе, оставили настолько хорошие отзывы. После этого я полностью успокоился и понял, что буду в «Шахтере» очень успешен.

Как любой футболист, я хочу побеждать, выигрывать трофеи. Однако наша цель — не одерживать победу любым способом. Мы хотим играть красиво, чтобы болельщики были полностью удовлетворены увиденным в нашем исполнении».