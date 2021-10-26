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Педриньо: «В «Бенфике» на меня не рассчитывали»

Полузащитник получил доверие тренерского штаба в «Шахтере»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:52
Педриньо: «В «Бенфике» на меня не рассчитывали»
Педриньо / фото - ФК Шахтер

Вингер донецкого «Шахтера» Педриньо рассказал A Bola, как проходит его адаптация в донецком клубе.

Как проходит ваша жизнь в «Шахтере»?

«Это очень хороший опыт. Меня хорошо приняли в большом клубе. Нахожусь в важном моменте, провожу хорошие матчи. В команде есть бразильцы, поэтому адаптация прошла очень хорошо, очень быстро. Погода тоже способствовала – было не слишком холодно».

За 13 матчей ты получил почти столько же игрового времени, сколько за все время в «Бенфике».

«Считаю, это было очень правильно, мне нужны были игровые минуты. Хотел себя чувствовать важной частью команды.

В «Бенфике» я хотел играть, но чувствовал, что нет уверенности к моей игре, на меня не рассчитывали. Когда футболисту не хватает уверенности, он показывает намного меньше, чем от него ожидают. Не был уверен, что клуб даст мне больше игрового времени. Думаю, это было главным фактором».

Бразилец перешел этим летом в донецкий клуб из «Бенфики» за 18 миллионов евро. За 14 матчей в составе «горняков» хавбек отметился пятью голевыми действиями.

Напомним, Педриньо попал на радары испанского топ-клуба.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Педриньо Бенфика

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