Пеле снова был переведен в отделение интенсивной терапии

80-летняя легенда футбола все еще в больнице

Пеле / Фото: Eurosport

Легендарный бразильский экс-футболист Пеле переведен в отделение интенсивной терапии. Тем не менее, с ним все хорошо, о чем бывший игрок сам рассказал в своем Instagram.

«Друзья мои, я продолжаю поправляться. Сегодня меня навещали члены семьи, и я продолжаю улыбаться каждый день. Спасибо за всю любовь, которую я получаю от вас».

Ранее стало известно, что 80-летний Пеле был госпитализирован, ему удаляли новообразование в толстой кишке.