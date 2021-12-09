Тренер «Миная»: «В игре с «Александрией все занервничали, даже самый именитый наш игрок – Селезнев»
«Передам твой номер людям, будешь с ними разговаривать» – Селезнев угрожает журналисту
Форвард «Миная» считает, что его оклеветали, и перешел к «другим методам»
Евгений Селезнев / Фото - ФК Минай
На YouTube-канале «ТаТоТаке» опубликованы записи разговоров нападающего «Миная» Евгения Селезнева и журналиста Андрея Сенькива. Футболист прибегнул к урозам из-за якобы клеветы в его адрес.
Ты просто взял меня и оклеветал. Просто с ничего. Ты просто меня, как человека, взял и опозорил. Ни за что.
Тогда по-другому я буду. Ты мне просто не оставляешь выбора. Я сейчас просто передам номер телефона людям. И скажу: «Меня просто взяли и оклеветали».
Тогда ты будешь с ними разговаривать. Они сейчас в Киеве. И тогда ты… Они могут сейчас подъехать, да?
Ранее комментируя скандальный эпизод с нецензурной лексикой Селезнева в адрес партнера по команде, журналист, ссылаясь на свои источники, рассказал о натянутой атмосфере в коллективе.
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