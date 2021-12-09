«Передам твой номер людям, будешь с ними разговаривать» – Селезнев угрожает журналисту

Евгений Селезнев / Фото - ФК Минай

На YouTube-канале «ТаТоТаке» опубликованы записи разговоров нападающего «Миная» Евгения Селезнева и журналиста Андрея Сенькива. Футболист прибегнул к урозам из-за якобы клеветы в его адрес.

Тогда по-другому я буду. Ты мне просто не оставляешь выбора. Я сейчас просто передам номер телефона людям. И скажу: «Меня просто взяли и оклеветали».

Тогда ты будешь с ними разговаривать. Они сейчас в Киеве. И тогда ты… Они могут сейчас подъехать, да?