Защитник «Интера» назвал форварда, против которого сложнее всего играть
Перишич уйдет из «Интера», если не снизит зарплату
Полузащитнику поставили ультиматум
09:19
Фото: Football Italia
Полузащитник «Интера» Иван Перишич может покинуть команду.
Хорват сообщил Football-Italia что клуб поставил ему ультиматум о снижении зарплаты.
«В «Интере» мне поставили ультиматум: или мне существенно снизят заработную плату, и мы продлим контракт с клубом, или мне придётся уйти».
Вероятно, Перишич откажется от ультиматума клуба и покинет «Интер».
Хорват может оказаться в «Милане» или в Германии.
Комментарии 0