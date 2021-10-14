Перишич уйдет из «Интера», если не снизит зарплату

Полузащитнику поставили ультиматум

Фото: Football Italia

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может покинуть команду.

Хорват сообщил Football-Italia что клуб поставил ему ультиматум о снижении зарплаты.

«В «Интере» мне поставили ультиматум: или мне существенно снизят заработную плату, и мы продлим контракт с клубом, или мне придётся уйти».

Вероятно, Перишич откажется от ультиматума клуба и покинет «Интер».

Хорват может оказаться в «Милане» или в Германии.