Первая лига. «Кривбас» совершил камбэк с 0:2, «Оболонь» и «Олимпик» поделили очки

Результаты игрового дня

Фото - ФК Кривбасс

Завершились матчи пятницы, 27 августа, в шестом туре украинской Первой лиги.

«Кривбасс», играя на своем поле, уже к 13-й минуте уступал в три мяча после голов Островского и Карпенко. Еще до перерыва отставание сократил Ловрич.

После перерыва хозяева и вовсе удалось перевернуть игру. Забитые мячи Дебелко и Ловрича принесли победу криворожанам.

Остальные матчи игрового дня выдались не столь результативными. «Кремень» и «Прикарпатье» добыли три очка благодаря единственным голам Бойко и Воробчака. Поединок между «Оболонью» и «Олимпиком» завершился всухую

«Кривбасс» является единоличным лидером с максимумом очков в турнирной таблице. Но у «Металлиста» есть игра в запасе.

Первая лига, 6 тур

«Кривбасс» – «Подолье» 3:2

Голы: Ловрич, 43, Дебелко, 50, Рябов, 75 – Островский, 5, Карпенко, 13

«Кривбасс»: Лепка, Балан, Зотько, Ловрич, Семенов (Заименко, 84), Рябов, Гордиенко (Пятов, 46), Хобленко, Дебелко, Татарков (Збунь, 76), Говедарица (Щедрый, 59).

«Подолье»: Чуваев, Морговский, Веремиенко, Пернацкий, Корохов, Липовуз (Цыбульник, 61), Прихна, Коваль (Мораренко, 52), Островский, Савошко, Карпенко (Прилёпа, 82).

Предупреждения: Семенов, Балан, Дебелко, Хобленко, Збунь – Островский, Прихна

«Горняк-Спорт» – «Кремень» 0:1

Гол: Бойко, 90+5

«ВПК-Агро» – «Прикарпатье» 0:1

Гол: Воробчак, 54

«Оболонь» – «Олимпик» 0:0