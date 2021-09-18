Первая лига. «Кривбасс» не сумел воспользоваться осечкой «Металлиста». «Волынь» добыла победу

Расстановка сил вверху таблицы осталась без изменений

Фото - ФК Кривбасс

В девятом туре украинской Первой лиги «Кривбасс» в гостях сыграл вничью с «Прикарпатьем». «Волынь» дома обыграла «ВПК-Агро».

Криворожанам удалось довольно быстро открыть счет силами Щедрого. Но уже спустя шесть минут Барчук с пенальти его сравнял. Снова выйти вперед вторая команда чемпионата не сумела.

В матче «крестоносцев» все решил единственный мяч. Его на свое имя записал Кобзарь.

«Кривбасс» упустил возможность приблизиться к «Металлисту» в турнирной таблице. Разрыв по-прежнему составляет пять очков. «Волынь» поднялась на шестую строчку.

Первая лига, 9 тур

«Прикарпатье» – «Кривбасс» 1:1

Голы: Барчук, 24 (пен.) – Щедрый, 18

«Прикарпатье»: Пицан, Пыско, Лень, Матушевский, Квасный, Цюцюра (Кузьмин, 61), Семотюк, Сондей (Толочко, 77), Волошинович, Барчук (Горбаченко, 82), Воробчак (Дытко, 90+2).

«Кривбасс»: Сарнавский, Мостовой, Заименко, Зотько, Балан (Татарков, 56), Рябов (Приходько, 81), Пятов, Щедрый (Збунь, 82), Хобленко, Васин (Говедарица, 57), Дебелко (Ловрич, 72).

Предупреждения: Матюшевский, Пыско, Квасный, Пицан – Балан, Заименко, Васин, Дебелко, Зотько

«Волынь» – «ВПК-Агро» 1:0

Гол: Кобзарь, 25