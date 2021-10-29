Первая лига. «Полесье» Калитвинцева и «Агробизнес» остались в зоне вылета

Результаты матчей 29 октября

Фото - ФК Полесье

В 16-м туре украинской Первой лиги «Полесье» дома сыграло вничью с тернопольской «Нивой», а «Агробизнес» на выезде одолел «Волынь».

Команда Юрия Калитвинцева сумела открыть счет. Однако после перерыва на гол Янакова ответил Кисленко.

Единственным в противостоянии команд из Волочиска и Луцка стал автогол на старте игры. Его автором стал Войцеховский.

Три очка не позволили «Агробизнесу» покинуть зону вылета в турнирной таблице. «Полесье» расположился в зоне переходных матчей с командой Второй лиги. «Нива» и «Волынь» – седьмая и девятая.

Первая лига, 16 тур

«Полесье» – «Нива» Тернополь 1:1

Голы: Янаков, 14 – Кисленко, 53

«Волынь» – «Агробизнес» 0:1

Гол: Войцеховский, 5 (автогол)