Тренер «Агробизнеса» – о 2:1 с «Металлистом»: «Не позволили сыграть в свой футбол»
Первая лига. «Полесье» Калитвинцева и «Агробизнес» остались в зоне вылета
Результаты матчей 29 октября
29 октября 19:33
Фото - ФК Полесье
В 16-м туре украинской Первой лиги «Полесье» дома сыграло вничью с тернопольской «Нивой», а «Агробизнес» на выезде одолел «Волынь».
Команда Юрия Калитвинцева сумела открыть счет. Однако после перерыва на гол Янакова ответил Кисленко.
Единственным в противостоянии команд из Волочиска и Луцка стал автогол на старте игры. Его автором стал Войцеховский.
Три очка не позволили «Агробизнесу» покинуть зону вылета в турнирной таблице. «Полесье» расположился в зоне переходных матчей с командой Второй лиги. «Нива» и «Волынь» – седьмая и девятая.
Первая лига, 16 тур
«Полесье» – «Нива» Тернополь 1:1
Голы: Янаков, 14 – Кисленко, 53
«Волынь» – «Агробизнес» 0:1
Гол: Войцеховский, 5 (автогол)
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